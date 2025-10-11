Diane Keaton adotou dois filhos, Dexter e Duke, aos 50 anos

Diane Keaton morreu hoje, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A artista deixou dois filhos adotivos, Dexter e Duke.

O que aconteceu

Diane era mãe de Dexter, 29, e Duke, 25, seus filhos adotivos. Segundo a revista People, a atriz participou do processo de adoção aos 50 anos e criou os dois filhos sozinha.

A artista criou os filhos em Hollywood, mas eles optaram por uma vida longe dos holofotes. "Eles não têm interesse no que eu faço, o que eu acho muito saudável. Vivemos uma vida relativamente normal, bem, mais ou menos normal", disse Diane à revista americana em 2007.