Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

Diane Keaton, ícone do cinema americano conhecida por filmes como "O Poderoso Chefão" e "Annie Hall", morreu hoje, aos 79 anos. Além de suas atuações, Keaton fez uma participação especial no mundo da música.

Em 2021, a atriz aceitou o convite do cantor Justin Bieber para estrelar o clipe da música "Ghost". No curta, Keaton interpretou a avó do artista, papel que dialogava diretamente com a temática da canção.

"Ghost" aborda a dor da perda de um familiar, seja pela morte ou pelo distanciamento, uma questão que ganhou forte ressonância durante o isolamento imposto pela pandemia de COVID-19. Na época do lançamento, Bieber revelou em suas redes sociais que a inspiração para o single foi sua própria avó. "Escrevi esta canção sobre a minha avó. É muito bom senti-la toda vez que ligo o rádio do carro. Sinto sua falta, vó", escreveu o cantor na plataforma X (antigo Twitter).