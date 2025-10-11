Diane Keaton escolheu nunca se casar: 'Abrir mão da minha independência'

Em 2019, ela admitiu não sair para encontros muitos anos. A atriz entendia que sua escolha parece incomum para muitos de seus pares e, no mesmo ano, disse: "Estou com 73 anos e acho que sou a única da geração e talvez de gerações anteriores que foi uma mulher solteira a vida toda... Eu não acho que teria sido uma boa ideia, para mim, me casar, e estou muito feliz por não o ter feito."

Keaton pode não ter se casado, mas em 1996, aos 50 anos, ela fez a escolha de se tornar mãe solo ao adotar sua filha, Dexter. Em 2001, ela adotou seu filho, Duke. Para ela, a decisão de adotar filhos foi motivada em parte pela morte de seu pai e pela forma como isso a fez refletir sobre sua própria mortalidade e decisões de vida. Ela também contou que ficou décadas em conflito sobre a maternidade.

Eu achava que jamais estaria preparada para ser mãe. A maternidade não era um impulso que eu não podia resistir, era mais como um pensamento que eu vinha tendo por muito tempo. Então, eu mergulhei de cabeça.

Embora o caminho de Keaton para a maternidade tenha sido não convencional, ela definiu a adoção como de "de longe, a melhor escolha que já fiz".