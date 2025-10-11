Keaton defendeu Woody Allen de acusação de abuso: 'Continuo acreditando'

Diane Keaton morreu neste sábado, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A atriz foi um dos nomes que defendeu Woody Allen, 89, de acusações de estupro.

O que aconteceu

Em 2018, a atriz declarou lealdade ao cineasta, publicando no X, antigo Twitter, o link da participação do artista no programa 60 Minutes, onde se defende da acusação de estupro. "Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele. Veja esta entrevista de 1992 e pense a respeito", escreveu na ocasião.

Em 1992, Mia Farrow, então parceira de Allen, o acusou de ter abusado sexualmente da filha adotiva, Dylan Farrow, com sete anos na época. Allen sempre negou a violência sexual e foi considerado inocente quando médicos não encontraram sinais de estupro na criança.