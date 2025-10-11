Designer de vestido de Bruna Griphao para casamento de Lexa defende peça

O vestido usado por Bruna Griphao no casamento de Lexa virou assunto, e o designer da peça se manifestou.

O que aconteceu

A peça era inspirada nas princesas da Disney, mas com sensualidade. Ao gshow, o designer Marcio Ferreira contou que o vestido foi feito com base nas preferências da atriz. "Buscamos referências de Alta Costura que trouxesse esse ar mais princesinha, mais glamouroso, e, ao mesmo tempo, não perdendo um pouco da sensualidade, que é uma coisa muito característica da Bruna".