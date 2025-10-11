'Vale Tudo' antecipa Carnaval: Débora Bloco acontece hoje no Rio

O que começou como uma brincadeira tomou uma proporção inesperada e virou verdade: o Débora Bloco, em homenagem à intérprete de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo), acontece hoje no Rio de Janeiro.

A concentração estava marcada para as 8h, mas antes disso já havia gente em frente à sede da empresa fictícia TCA, na Av. Chile, 330. Às 7h30, os foliões já cantavam "Quem matou Odete?" em ritmo de marchinha, mostrou a TV Globo.

Os organizadores pediram que os foliões usem fantasias dos personagens de "Vale Tudo". A expectativa de público é de 3 mil pessoas, além de uma torcida para que alguém do elenco da novela, como Humberto Carrão, apareça.