Ator da premiada série 'Matlock' é demitido por acusação de assédio sexual

David Del Rio, 38, foi demitido do elenco da série "Matlock" após ser acusado de assédio sexual contra a colega de elenco Leah Lewis. O incidente teria ocorrido nos estúdios da Paramount no dia 26 de setembro.

O que aconteceu

Del Rio teria sido escoltado para fora do estúdio na semana passada, quando as alegações surgiram. Em comunicado, a CBS Studios, produtora do programa, confirmou que o personagem Billy Martinez, interpretado por ele, será imediatamente removido da trama. As informações são do TMZ e do Deadline.

A demissão impacta diretamente a série, pois Martinez aparece em 20 episódios já produzidos da primeira temporada. A segunda temporada de "Matlock" chega aos EUA neste final de semana.