SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Copacabana Palace após morte de Odete Roitman: 'Hóspedes reais estão bem'

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Odete (Debora Bloch) na hora que foi baleada em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) na hora que foi baleada em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O Copacabana Palace entrou na onda dos fãs de "Vale Tudo" (Globo) e fez um pronunciamento após a morte de Odete Roitman.

O que aconteceu

A segurança no hotel foi comentada após a novela retratar diversas pessoas entrando armada no local. Além disso, na obra fictícia, uma pessoa foi morta e o assassino fugiu.

O "comunicado" reforça muitas vezes que, com exceção do hotel, tudo é fictício. "Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi 'retirada de cena' em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil".

Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia).

O texto ainda deixa claro que os hóspedes reais estão bem. "Agradecemos a preocupação dos fãs de "Vale Tudo" e informamos que todos os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre".

"Pronunciamento" do Copacabana Palace
"Pronunciamento" do Copacabana Palace Imagem: Reprodução

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.