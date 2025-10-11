Copacabana Palace após morte de Odete Roitman: 'Hóspedes reais estão bem'

O Copacabana Palace entrou na onda dos fãs de "Vale Tudo" (Globo) e fez um pronunciamento após a morte de Odete Roitman.

O que aconteceu

A segurança no hotel foi comentada após a novela retratar diversas pessoas entrando armada no local. Além disso, na obra fictícia, uma pessoa foi morta e o assassino fugiu.

O "comunicado" reforça muitas vezes que, com exceção do hotel, tudo é fictício. "Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi 'retirada de cena' em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil".