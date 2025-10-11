Ela acertou quem matou Odete Roitman em 1989 e ganhou 'bolada' aos 14 anos

Aposta milionária

Havia uma TV na sala da casa de Laura, onde toda a família se reunia para assistir à novela. "Eu gostava de assistir com meu avô. Quando apareceu o concurso, ficávamos conversando, traçando possibilidades e tudo mais. Resolvi escrever porque, primeiro, eu amava novela e ficava lá discutindo com meu avô, e, segundo, porque minha mãe, na época, passava dificuldade financeira. Era um momento difícil do país, tinha muita inflação."

Ela enviou três cartas com o nome da personagem Leila. "Foi uma intuição. Na hora do enterro da Odete, eles ficavam dando uns closes na Leila. Então, meu avô e eu achamos, na época, que eles estavam querendo dar pista para a gente pensar fora da caixinha. Imaginar que pudesse ser outras pessoas sem ser os 'manjados'."

Nessa versão [de 2025] também eu acho que não vai ser nenhum daqueles [cinco] suspeitos.

Com os cinco milhões de cruzados, ela ajudou a mãe a pagar contas atrasadas e comprou "coisas de adolescente". "Eu viajei, na época, lembro que comprei um videocassete, era uma febre e quase ninguém tinha ainda porque era caro. É engraçado lembrar e ver como eram as coisas no passado (risos)... Paguei escola pra mim e pra minha irmã durante um tempo. Foi muito útil... Depois, teve o plano Collor, a gente ficou sem ter o dinheiro disponível por um bom tempo. No final das contas, deu tudo certo. Dinheiro muito bem gasto."