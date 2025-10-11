Como comprar ingresso para 'O Agente Secreto' na Mostra de Cinema de SP

O aguardado filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, terá uma série de sessões antecipadas durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorre de 16 a 30 de outubro.

Estrelado por Wagner Moura, o longa é o escolhido do Brasil para concorrer ao Oscar 2026 e será exibido em cinco sessões especiais antes de seu lançamento nacional em 6 de novembro.

Datas e Horários das Sessões

A produção será uma das mais disputadas do festival. Confira a programação: