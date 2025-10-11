Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

O selinho que Carol deu em Yoná durante treta em A Fazenda 2025 (Record) foi assunto na festa logo na sequência.
O que aconteceu
Duda apontou. "Beijo é assédio, Carol. Ela pode levar pra esse lado e vai ser pior pra você!"
Carol afirmou que a peoa não pode acusá-la de assédio. "Tem câmera, tem tudo filmado. Eu falei 'beija na minha boca' e ela beijou. Não adianta, Duda! Não dá! Tem muita gente vendo!"
Carol também comentou a situação com Michelle. "Beijou porque quis. Se não quisesse, tinha [gesto de virar a cara]."
