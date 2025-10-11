SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: Carol comenta selinho em Yoná
A Fazenda 2025: Carol comenta selinho em Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus

O selinho que Carol deu em Yoná durante treta em A Fazenda 2025 (Record) foi assunto na festa logo na sequência.

O que aconteceu

Duda apontou. "Beijo é assédio, Carol. Ela pode levar pra esse lado e vai ser pior pra você!"

Carol afirmou que a peoa não pode acusá-la de assédio. "Tem câmera, tem tudo filmado. Eu falei 'beija na minha boca' e ela beijou. Não adianta, Duda! Não dá! Tem muita gente vendo!"

Carol também comentou a situação com Michelle. "Beijou porque quis. Se não quisesse, tinha [gesto de virar a cara]."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

9.268 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
9.268 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.