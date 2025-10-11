Cantor argentino é assassinado na Cidade do México

O cantor e ex-modelo argentino Fede Dorcaz, 29, foi baleado e morto dias antes de participar de uma competição de dança no México. As informações foram divulgadas pelo TMZ.

O que aconteceu

O artista teria sido assassinado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 9, na Cidade do México, logo após sair do ensaio da competição. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México, ele foi baleado no pescoço e morreu na mesma hora.

As autoridades afirmaram que as imagens de segurança da área estão sendo analisadas para identificar os suspeitos. Quatro pessoas foram vistas fugindo do local em motos. Ainda não há relato de prisões.