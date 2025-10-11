SplashUOL
Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica

De Splash, em São Paulo
Caetano Veloso com os filhos no Altas Horas
Caetano Veloso com os filhos no Altas Horas Imagem: Divulgação/ Globo

Caetano Veloso, 83, foi homenageado no Altas Horas da noite de hoje e, durante conversa com o Serginho Groisman, ele traçou um panorama da diversidade religiosa dentro de sua própria família, detalhando as diferentes crenças de seus filhos Zeca, Tom e Moreno Veloso.

O que aconteceu

Caetano, que se definiu como uma pessoa que "nunca foi de fé", apontou o fenômeno evangélico no Brasil como uma influência direta na criação de dois de seus filhos.

Pessoalmente, tive meus filhos, Zeca e Tom, quando eram pequenos, atraídos pela igreja evangélica. O Tom depois deixou a igreja, mas Zeca permanece evangélico, e eu fico orgulhoso disso. Caetano Veloso

Ele relacionou esse fato ao seu interesse em compreender o crescimento das igrejas evangélicas no país, que o levou, inclusive, a incluir a música gospel "Deus Cuida de Mim", de Kleber Lucas - também presente no programa -, no repertório de sua turnê com Maria Bethânia.

Sobre Moreno, seu filho mais velho, Caetano explicou que a sua orientação espiritual seguiu um caminho distinto. "Moreno sempre foi, diferente de mim, muito religioso, mas com uma visão das antigas religiões clássicas, da Grécia e das religiões orientais", contou.

Foi neste ponto que o compositor afirmou encontrar uma identificação pessoal, mencionando também um interesse comum pelo candomblé. "Eu sou filho de santo, tenho cabeça feita no Gantois, tenho muito orgulho disso. [...] Nesse ponto, eu me identifico mais com Moreno", completou.

No programa, Caetano cantou "Força Estranha" com os filhos Moreno, Zeca e Tom. "Sou um cara muito família. Nasci e fui criado em uma família amorosa. Quando decidi ter filhos, aí foi o maior acontecimento que apareceu no meu caminho. O primeiro coloquei o nome dele de Moreno. Ele cresceu um tempo sendo filho único. Depois vieram Zeca e Tom. Os três são o grande amor da minha vida", falou emocionado.

O especial dos 25 anos do Altas Horas celebrou a trajetória de Caetano Veloso com participações de Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Ney Matogrosso e seus filhos Tom, Zeca e Moreno, mesclando depoimentos emocionados com apresentações de sucessos marcantes de sua carreira.

Caetano abriu o programa cantando o clássico "Alegria, Alegria".

