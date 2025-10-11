SplashUOL
Bruna Marquezine exibe 'abdômen tanquinho' com look ousado em evento; veja

de Splash, em São Paulo
Bruna Marquezine exibiu 'tanquinho' durante evento no Rio de Janeiro Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews

Bruna Marquezine, 30, deixou o "abdômen tanquinho" à mostra com look ousado durante evento que aconteceu hoje, no bar Jurema, no Rio.

O que aconteceu

Marquezine vestiu um top curtinho, abotoado somente no pescoço para o lançamento da nova coleção de Havaianas. O look evidenciou o físico em dia da atriz e deixou os seios parcialmente à mostra.

Atriz participou do evento realizado no bar da Jurema, no Rio. Para chegar ao local, ela foi de mototáxi e posou sorridente para as fotos, interagiu com os fãs e até usou um leque e um capacete personalizado.

Bruna Marquezine mostrou ter samba no pé Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews
Marquezine em evento no Rio Imagem: Vitor Chapetta/ Brazil News
Bruna Marquezine chega de mototáxi em evento no Rio de Janeiro Imagem: Divulgação Havaianas; Lucas Vianna
Bruna Marquezine exibiu 'tanquinho' durante evento no Rio de Janeiro Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews

"Feita de ginga", brincou Bruna ao postar vídeo do evento nos stories do Instagram, em referência à nova plataforma criativa Feita de Ginga, da Havaianas. Ela mostrou que está com "ginga" nos pés e sambou.

Evento reuniu outras personalidades, além de Bruna Marquezine. Influencers cariocas como Ana Aoxi, Brenda Lourenço, Manu Botti, Nallanda Margarida e Carol Potengy marcaram presença.

