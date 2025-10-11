Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela posam agarrados e em clima de romance

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, posaram em clima de romance e reacenderam rumores de namoro.

O que aconteceu

Cantores compartilharam foto em que surgem agarradinhos. Na imagem publicada nos stories do Instagram, Ana surge abraçada em Zé. Na legenda, apenas um emoji de coração.

Suposto romance é especulado pelos fãs dos dois. Há vários dias eles têm compartilhado fotos juntos e em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente".