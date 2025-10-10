SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: Yoná foi barrada de participar da quarta festa
A Fazenda 2025: Yoná foi barrada de participar da quarta festa Imagem: Reprodução/RecordPlus

A quarta festa de A Fazenda 2025 (Record) acontece na noite de hoje e terá a presença do cantor Tierry. Uma peoa, contudo, foi barrada de participar do evento: Yoná.

O que aconteceu

Ontem, a peoa se arrumou e foi até a casa da árvore. Lá, Yoná tirou o microfone e conversou, algo que é proibido aos peões. Imediatamente, a sirene soou.

Com todos os peões na sala, a produção advertiu a peoa individualmente. "A peoa Yoná descumpriu as regras propositalmente mais uma vez, e por isso, a punição será individual. Ela perderá o prêmio que ganhou na atividade. Caso permaneça depois da Roça de hoje, não participará da próxima festa."

Na tarde de hoje, Yoná não recebeu uma roupa para a festa, confirmando a punição. A peoa ficou dançando e assistindo os colegas se arrumarem para o evento.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

7.605 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
7.605 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.