Fórmula do mistério: por que o 'Quem Matou Odete Roitman' não sai de moda?

Entramos na reta final de "Vale Tudo" e só se fala de uma coisa: quem matou Odete Roitman?

A pergunta de milhões gera assunto nas redes sociais, nas rodas de amigos e nos almoços de família, tudo porque se tem uma coisa que o público gosta é de um bom mistério. Marco Aurélio? Heleninha? Ou será que foi a Fátima? A verdade é que saberemos apenas nos últimos minutos da novela e, até lá, cada um de nós se sentirá o próprio Sherlock Holmes.

Essa fórmula de sucesso de mistérios tem um próprio: whodunit (também grafado como whodunnit), e tem sido cada vez mais usado no meio do entretenimento para categorizar este tipo de narrativa. O termo pode parecer novo para o público, mas é a maneira correta de chamar um subgênero do suspense que existe há muito tempo.