Vale Tudo

Fórmula do mistério: por que o 'Quem Matou Odete Roitman' não sai de moda?

Fernanda Talarico
De Splash, em São Paulo
Cena da morte de Odete Roitman, em 'Vale Tudo'
Cena da morte de Odete Roitman, em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução TV Globo

Entramos na reta final de "Vale Tudo" e só se fala de uma coisa: quem matou Odete Roitman?

A pergunta de milhões gera assunto nas redes sociais, nas rodas de amigos e nos almoços de família, tudo porque se tem uma coisa que o público gosta é de um bom mistério. Marco Aurélio? Heleninha? Ou será que foi a Fátima? A verdade é que saberemos apenas nos últimos minutos da novela e, até lá, cada um de nós se sentirá o próprio Sherlock Holmes.

Essa fórmula de sucesso de mistérios tem um próprio: whodunit (também grafado como whodunnit), e tem sido cada vez mais usado no meio do entretenimento para categorizar este tipo de narrativa. O termo pode parecer novo para o público, mas é a maneira correta de chamar um subgênero do suspense que existe há muito tempo.

Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O que é whodunnit?

Também conhecido como "who [has] done it" ("quem fez isso?", em português), este gênero de ficção apresenta um crime - geralmente um assassinato - desvendado por um detetive. O grande atrativo está em acompanhar a investigação: analisar suspeitos, criar teorias e, é claro, aguardar o desfecho revelador.

A identidade e os motivos do verdadeiro culpado são o clímax da trama, cabendo ao autor manter o público intrigado até o último instante. Os detetives costumam ser figuras excêntricas, o que adiciona humor e permite soluções engenhosas.

Um recurso clássico é o "red herring" (pista falsa), inserido para desviar a atenção e semear dúvidas, fazendo com que o público suspeite de vários personagens antes de descobrir o verdadeiro vilão.

Agatha Christie é um dos principais nomes do whodunit
Agatha Christie é um dos principais nomes do whodunit Imagem: Alamy
Nas novelas

A teledramaturgia brasileira soube como ninguém incorporar a estrutura do whodunit para criar momentos de pura histeria coletiva e engajamento popular. O frenesi em torno de Odete Rotiman não é nada novo: em 1988, durante a exibição da primeira versão de "Vale Tudo" o país parou para tentar desvendar quem matou a ricaça. O mistério durou apenas 13 capítulos, mas foi o suficiente para mobilizar plateias, virar capa de revista e pautar conversas em todos os cantos. Para evitar vazamentos, a Globo gravou cinco finais diferentes no mesmo dia da exibição — um verdadeiro golpe de mestre em storytelling televisivo. O mesmo aconteceu com a nova versão.

Esse formato seguiu vivo e eficaz. Títulos como "A Indomada" (1997), "Celebridades" (2003), "Avenida Brasil" (2012) e "O Sétimo Guardião" (2018) também apresentaram mistérios que prenderam o público curioso às narrativas.

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' (1988)
A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Na literatura

No universo do romance policial, o whodunit é um dos pilares da literatura de gênero, consagrando autores que se tornaram imortais através de suas tramas e personagens. Sir Arthur Conan Doyle deu ao mundo, em 1887, a figura icônica de Sherlock Holmes, que surgiu em "Um Estudo em Vermelho" e se tornou, séculos depois, o personagem humano mais adaptado da história — recorde certificado pelo Guinness World Records. Sua influência permanece viva em produções como "Sherlock" (BBC, 2010), estrelada por Benedict Cumberbatch, que revitalizou o detetive para uma nova geração, ao lado de Martin Freeman como o leal Dr. Watson.

Do outro lado do espectro britânico, temos Agatha Christie, a rainha do crime. Nascida em 1890, a autora criou dois dos mais astutos "solucionistas" de mistério: o metódico Hercule Poirot e a sagaz Miss Marple. Suas histórias, marcadas por engenhosos whodunits, continuam a inspirar adaptações de sucesso, como "Assassinato no Expresso do Oriente", refilmado em 1974 e 2017, comprovando a perenidade de seu legado.

A tradição do mistério investigativo, no entanto, não se restringe aos clássicos. Autores contemporâneos como Harlan Coben, Stieg Larsson e Gillian Flynn mantêm a chama acesa, com tramas complexas e personagens ambíguos que frequentemente migram para as telas. E no Brasil, nomes como Raphael Montes, Tony Bellotto, Gustavo Ávila e Victor Bonini vêm construindo uma cena nacional robusta de romance policial, provando que boas histórias de crime são, de fato, universais.

O escritor brasileiro de romance policial Raphael Montes
O escritor brasileiro de romance policial Raphael Montes Imagem: Bel Pedrosa/Companhia das Letras

No cinema

Assim como na literatura, o cinema abraçou com força o subgênero, seja por meio de adaptações de clássicos — como as incontáveis versões de Sherlock Holmes e Hercule Poirot —, seja por meio de roteiros originais, criados especialmente para as telas.

Um marco recente foi "Entre Facas e Segredos" (2019), dirigido e escrito por Rian Johnson. O filme não só cativou o público, como conquistou uma rara indicação ao Oscar de melhor roteiro original - um reconhecimento incomum para o gênero, frequentemente negligenciado pela Academia. Com Daniel Craig no papel do detetive Benoit Blanc, a trama investiga a morte de um famoso escritor e revitaliza o whodunit com estilo e inteligência. O sucesso foi tão grande que, em 2022, a sequência "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" foi lançada, sendo indicada novamente ao Oscar - desta vez, de roteiro adaptado - e segue a mesma premissa de saber "quem matou?". Agora, em 2025, um terceiro filme será lançado.

Já "Os 7 Suspeitos" (1985), dirigido por Jonathan Lynn, trouxe uma abordagem lúdica e inovadora: inspirou-se não em um livro, mas no clássico jogo de tabuleiro "Detetive". A trama segue a mesma premissa interativa - descobrir o assassino, a arma e o local do crime -, transportando para o cinema a experiência de um mistério participativo e repleto de pistas.

Josh O'Connor e Daniel Craig em 'Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out'
Josh O'Connor e Daniel Craig em 'Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out' Imagem: Divulgação/Netflix

E a receita não perde o fascínio. Quando bem construído, o whodunit consegue transformar o espectador em detetive, estimulando a criação de teorias, alimentando debates e gerando aquela sensação gostosa de "eu sabia!" ou "não acredito que errei!". Colocar o público na trama, com a chance de resolver o enigma ao lado dos personagens, é uma das formas mais inteligentes e imersivas de contar histórias. E no fim, a surpresa — seja ela qual for — é que guarda a maior das recompensas.

Que venham os próximos mistérios. O público agradece — e espera ansioso pela próxima charada.

