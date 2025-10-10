Veterano de Terra Nostra morreu após passar mal durante gravação de novela

O ator Guanfrancesco Guarnieri na juventude Imagem: Wikimedia Commons

Guarnieri foi um dos principais nomes do Teatro de Arena, um movimento que revolucionou o cenário teatral brasileiro com obras de forte cunho político e social. Sua estreia como dramaturgo, "Eles Não Usam Black-Tie" (1958), foi um divisor de águas. A peça retratava o cotidiano da classe trabalhadora e o conflito entre gerações, tornando-se um marco do teatro nacional e rendendo a Guarnieri prêmios e reconhecimento.

A partir do fim dos anos 1950, passou a conciliar o teatro com a televisão. Estreou em "O Tempo e o Vento", na extinta Excelsior" e emendou inúmeros trabalhos em novelas e minisséries conhecidas na Tupi, Globo e Bandeirantes. Fez, por exemplo, "A Muralha" (1968), "Mulheres de Areia" (1973), "Éramos Seis" (1977) e "Jogo da Vida" (1981).

Gianfrancesco Guarnieri e Nicette Bruno na novela "Éramos Seis", de 1977 Imagem: Divulgação

Nos anos 1980 e 1990, esteve em sucessos como Cambalacho (1986), Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Além disso, marcou presença em minisséries como "Anos Rebeldes" (1992) e "Incidente em Antares" (1994).

O público jovem, porém, guarda dele uma lembrança especial: Orlando Silva, personagem de "Mundo da Lua" (1991-1992). No famoso seriado da TV Cultura, que este ano ganhou uma reedição, Guarnieri deu vida ao avô do protagonista, Lucas.