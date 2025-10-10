'Pra mim, Odete não morreu': o que Dieckmmann revela sobre a morte da vilã

Carol enfatiza que não gravou cenas de Leila com uma arma em mãos, afastando a personagem de uma acusação direta. Mas a atriz não descarta seu papel como cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero), considerado um dos principais envolvidos no crime.

Já falei pra todo mundo: nem gravei com a arma na mão. Como vou matar a pessoa sem arma na mão? Só se ela morrer envenenada? Cúmplice, com certeza. Uma coisa que a Leila nasceu pra ser nessa vida foi ser cúmplice. Matar? Acho que ela não seria capaz não.

Odete (Debora Bloch), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Em 1988, o assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

Leila, vivida por Cassia Kis, foi quem matou Odete Roitman — e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima.

Filme no Festival do Rio

Carol foi a estrela da noite no Festival do Rio ao lançar o filme "Des)Controle". Longa marca o reencontro da atriz com a diretora Rosane Svartmann — a escritora da novela "Vai na Fé" (2023). Caco Ciocler, Júlia Rabello, Irene Ravache e Daniel Filho também estão no elenco do projeto escrito por Felipe Sholl e Iafa Britz.