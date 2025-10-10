Tudo sobre o hotel luxuoso de Paris em que Cleo celebrou o aniversário

O que aconteceu
Localizado no charmoso bairro de Saint-Germain-des-Prés, o hotel é o único Palace da margem esquerda do Sena e combina tradição cultural com um toque contemporâneo. Com uma arquitetura que mescla Art Nouveau e Art Déco, o Lutetia foi inaugurado em 1910 e passou por uma cuidadosa restauração entre 2014 e 2018, sob a direção do renomado arquiteto Jean-Michel Wilmotte.
Ao longo dos anos, o hotel se tornou um ponto de encontro de figuras ilustres, como Sartre, Picasso, Simone de Beauvoir e Miles Davis. Cleo compartilhou com seus fãs momentos de sua celebração de aniversário, destacando o ambiente luxuoso e a vista deslumbrante do hotel.
Com diárias que podem ultrapassar R$ 100 mil, o Mandarin Oriental Lutetia oferece uma experiência única de hospedagem na capital francesa. Para quem busca uma experiência de luxo em Paris, o Mandarin Oriental Lutetia é uma escolha que combina história, sofisticação e localização privilegiada.
