Cleo celebrou o aniversário em Paris - Tudo sobre o hotel luxuoso de Paris em que Cleo celebrou o aniversário

Cleo celebrou seu aniversário em Paris

O que aconteceu

Localizado no charmoso bairro de Saint-Germain-des-Prés, o hotel é o único Palace da margem esquerda do Sena e combina tradição cultural com um toque contemporâneo. Com uma arquitetura que mescla Art Nouveau e Art Déco, o Lutetia foi inaugurado em 1910 e passou por uma cuidadosa restauração entre 2014 e 2018, sob a direção do renomado arquiteto Jean-Michel Wilmotte.

Ao longo dos anos, o hotel se tornou um ponto de encontro de figuras ilustres, como Sartre, Picasso, Simone de Beauvoir e Miles Davis. Cleo compartilhou com seus fãs momentos de sua celebração de aniversário, destacando o ambiente luxuoso e a vista deslumbrante do hotel.