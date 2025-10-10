Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Thais Carla, 33, compartilhou sobre seus estudos para se tornar atriz e suas primeiras impressões após passar por uma cirurgia bariátrica.
O que aconteceu
Matriculada na Escola de Atores Wolf Maia, em São Paulo, fala sobre a transição da carreira. "Fiquei muito surpresa com a minha desenvoltura. Tenho recebido muito apoio, muitos elogios. Agora, estou buscando uma oportunidade. Quero me ampliar como artista", disse à Marie Claire.
A dançarina citou os desafios da bariátrica. "No primeiro mês foi muito assustador para mim, não vou mentir. Porque você fica naquela incerteza. Quem é você? Será que estou perdendo a minha essência? Mas não, realmente descobri que tenho ainda mais para dar para as pessoas. Esse brilho estava aqui dentro e eu precisava expandir. Estou vivendo uma fase que me surpreende todo dia."
Ela também comentou sobre a reação dos fãs ao fazer o procedimento e emagrecer mais de 70 kg. "No começo, ficaram assustados. Depois, começaram a entender que não queria falar que estou seca, magra. Não é sobre isso", indicou.
É sobre contar minha história, emagrecer para ter saúde para minhas filhas, para ter uma velhice ótima. Reforçou Thais Carla
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.