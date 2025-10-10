A Fazenda 2025: Gui Boury é o terceiro eliminado, com 22,98% dos votos

"Carol, você é a própria panela de pressão. Segunda vez que te vejo aqui, pelo mesmo motivo. Você conhece o jogo, gosta, se preparou e sabe que aqui é o pior lugar para estar nesse momento", disse.

"Gui, você parece mais introspectivo, observador, discreto. Gui, é impossível escapar desse conflito aqui dentro. O jogo já começou faz tempo. Erro e omissão costumam ser muito perigosos", comentou.

"Yoná, nem a pressão da sede te intimidou. Em alguns momentos, a gente viu uma Yoná mais mansa mas hoje você voltou a rugir. A pergunta é: qual você quer ser?", refletiu.

Galisteu finalizou. "O que é um erro pra vocês pode não ser pro público. A única falha imperdoável é não jogar. Joguem, joguem com tudo, pois é isso que todo mundo espera."

Gui é o terceiro eliminado de #AFazenda com 22,98% dos votos



O ator declarou torcer para que Nizam ganhe o jogo.