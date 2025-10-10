A Fazenda 2025: Gui Boury é o terceiro eliminado, com 22,98% dos votos

Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de A Fazenda 2025 (Record). O ator recebeu 22,98% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.
O que aconteceu
Carol Lekker, primeira salva, e Yoná Sousa continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.
Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Vocês já entenderam a panela de pressão que é A Fazenda. Esse jogo é uma loucura e exige psicológico. São meses andando numa corda bamba e expostos ao julgamento do Brasil."
"Carol, você é a própria panela de pressão. Segunda vez que te vejo aqui, pelo mesmo motivo. Você conhece o jogo, gosta, se preparou e sabe que aqui é o pior lugar para estar nesse momento", disse.
"Gui, você parece mais introspectivo, observador, discreto. Gui, é impossível escapar desse conflito aqui dentro. O jogo já começou faz tempo. Erro e omissão costumam ser muito perigosos", comentou.
"Yoná, nem a pressão da sede te intimidou. Em alguns momentos, a gente viu uma Yoná mais mansa mas hoje você voltou a rugir. A pergunta é: qual você quer ser?", refletiu.
Galisteu finalizou. "O que é um erro pra vocês pode não ser pro público. A única falha imperdoável é não jogar. Joguem, joguem com tudo, pois é isso que todo mundo espera."
O ator declarou torcer para que Nizam ganhe o jogo.
