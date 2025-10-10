No Brasil, Tainá Castro posa de biquíni em dia chuvoso: 'Tentar aproveitar'

Tainá Castro, casada com Éder Militão, voltou para o Brasil e está curtindo dias de descanso em um resort em Santa Catarina.
O que aconteceu
Posando de biquíni, a influenciadora desabafou sobre o tempo chuvoso. "A gente está indo um pouco na piscina coberta porque está chovendo. Vamos tentar aproveitar ao máximo as áreas que a gente consegue aproveitar enquanto chove", disse ontem nos stories do Instagram.
A esposa do jogador de futebol viajou com os filhos Helena e Matteo, frutos de seu relacionamento com Léo Pereira. Além deles, ela também está acompanhada de alguns amigos.
Éder Militão não viajou com Tainá Castro e os enteados. O atleta está em Seul, na Coreia do Sul, jogando pela Seleção Brasileira hoje.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.