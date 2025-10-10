Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/10 a 18/10

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
Sábado, 11 de outubro
Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.
Segunda, 13 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
Terça, 14 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
Quarta, 15 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
Quinta, 16 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
Sexta, 17 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
Sábado, 18 de outubro
A Globo não divulgará os capítulos da última semana.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
- 69064
- http://splash.uol.com.br/enquetes/2025/10/06/vale-tudo-qual-dos-cinco-suspeitos-matou-odete-roitman.js
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.