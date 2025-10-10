Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11/10 a 18/10

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

Segunda, 13 de outubro

Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.

Terça, 14 de outubro

Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

Quarta, 15 de outubro