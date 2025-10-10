Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca, chamando-a de 'marmita' de Vini Jr.

Rafael Ilha, 52, gerou polêmica ao opinar sobre o romance de Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25.

O que aconteceu

O, ex-integrante do grupo Polegar e vencedor da 10ª edição do reality "A Fazenda" provocou ao falar sobre o breve affair da influenciadora com o jogador de futebol. Em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, Rafael fez críticas contundentes à influenciadora e ao jogador. "Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.", afirmou Ilha.

Ele ainda questionou a beleza e a atração de Virginia pelo atleta. "O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário".