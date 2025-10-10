A prova poderosa de que Consuêlo ajudou Odete em tiro falso em 'Vale Tudo'

O público que acompanha "Vale Tudo" já começa a duvidar de um dos acontecimentos mais chocantes da novela: a morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Cada capítulo traz novos sinais de que a vilã pode ter forjado o próprio fim com a ajuda de uma ou duas pessoas. Consuêlo, nesse caso, é um dos nomes mais fortes.



Ajudinha de Consuêlo?

Pouco antes do assassinato, Consuêlo (Belize Pombal) recebeu um aumento salarial de 470%. A promoção estrondosa pode ter sido de caso pensado: Odete já estava contando com o apoio incondicional da funcionária.

Além disso, a agora diretora trainee da TCA recebeu um pedido "misterioso" da patroa. Há ainda como suspeitar de Consuêlo por suas expressões faciais durante o velório e cortejo de Odete.