Digimon: Novo game te faz virar agente secreto e desafiar a salvar o mundo

Como são os monstros digitais? Você começa o game com três digimons em fase criança para combater as primeiras anomalias que surgem Shinjuku. Com o passar das lutas, há dicas de como digivolver seus parceiros digitais e também é possível usar os monstros que mais eliminou nos combates por absorver seus dados.

Ou seja, você pode trocar os digimons que recebeu no início e montar o seu próprio esquadrão com os monstrinhos digitais favoritos. Fique atento para saber se seus digimons são de natureza vírus, vacina ou dados e quais elementos de ataque. Cada combate é um quebra-cabeça e entender as combinações ajuda a ter vantagens.

Como digivolver os seus digimons? Cumpra as missões do enredo e os desafios secundários para adquirir recursos de digievolução para os digimons. Assim, o seu monstro digital se fortalece e evoluiu para níveis mais fortes. O jogo também exige que o seu agente ganhe "pontos de anomalia" para facilitar as evoluções dos parceiros.

Como são mais de 450 digimons disponíveis, a árvore de digievoluções se torna um universo a parte para você explorar. Há grande liberdade para transformar seu monstro digital em mais de uma opção, e se não gostar é possível reverter a digievolução para tentar outra.

Digimon Story Time Stranger: Arvore genealógica de Grolmon possui 3 digievoluções diferentes Imagem: Divulgação

Como são as lutas em Digimon Story Time Stranger? O jogo utiliza um sistema de combate estratégico baseado em turnos. O agente comanda um ataque por vez de seus digimons em combate. Antes de executar o golpe, é possível trocar o digimon do campo por outro mais descansado, adicionar itens de aumento de poder ou vida sem a necessidade de perder o turno.