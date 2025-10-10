Musa da Tricolor desiste de desfilar após gastar R$ 300 mil em plásticas

Ana Paula Oliveira, que ocupava o cargo de musa da Independente Tricolor, decidiu não desfilar no Carnaval 2026.

O que aconteceu

Ela diz que a pressão estética motivou a decisão. "Existe uma cobrança muito grande em cima das mulheres para manter um corpo perfeito. Às vezes, o Carnaval deixa de ser celebração e vira um teste constante, onde o corpo fala mais alto do que a alegria", explica.

Ana Paula já gastou mais de R$ 300 mil em cirurgias plásticas. "Investi pesado para tentar atender essas exigências, mas percebi que isso nunca tem fim", diz.