Aplicativo da 49ª Mostra de SP já está disponível; veja como funciona

Já está disponível para Android e iPhone o aplicativo oficial da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Como funciona

O aplicativo permite que o público se organize para a Mostra. Nele, será possível ver quais filmes serão exibidos, favoritar os que mais interessam e comprar ingressos para as sessões. No momento de publicação deste texto, o app ainda não havia sido atualizado com os horários das sessões.

Amanhã, começam as vendas de pacotes especiais. Confira as modalidades disponíveis: