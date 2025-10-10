SplashUOL
Assine UOL
Música

Morre John Lodge, baixista da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

Colaboração para Splash, em São Paulo
John Lodge, da banda Moody Blues, morre aos 82
John Lodge, da banda Moody Blues, morre aos 82 Imagem: Reprodução/Facebook

John Lodge, mais conhecido como o baixista da banda de rock Moody Blues, morreu hoje aos 82 anos.

O que aconteceu

A morte do compositor foi anunciada pela família no Facebook. "É com a mais profunda tristeza que anunciamos que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, nos foi repentina e inesperadamente tirado", disse o comunicado.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Apesar disso, a família comentou que o artista "partiu em paz, cercado por seus entes queridos e ao som de 'The Everly Brothers' e 'Buddy Holly'".

John Lodge ingressou no grupo Moody Blues em 1996. "Nights in White Satin" é uma das músicas mais famosas da banda.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.