Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

O ator e fisiculturista Varinder Singh Ghuman faleceu aos 47 anos após sofrer um ataque cardíaco em Amritsar, na Índia.

O que aconteceu

O atleta havia sido internado para realizar uma pequena cirurgia no bíceps, mas sofreu uma parada cardíaca súbita e não pôde ser reanimado. Ghuman era considerado um ícone da modalidade, conhecido por seu forte físico e por ser o primeiro fisiculturista vegetariano do mundo.

Apelidado de "He-Man indiano", Varinder conquistou reconhecimento global e chegou a representar marcas internacionais. Em 2013, ele firmou uma parceria com Arnold Schwarzenegger para promover produtos fitness, consolidando sua influência no meio esportivo.