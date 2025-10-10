Mateus Solano desabafa: 'Gente, dou pinta muito antes do Félix'

O personagem de "Viver a Vida" (Globo) é a grande realização profissional e artística de sua vida. "Fazer um país inteiro parar para discutir preconceitos é a coisa mais forte para um artista. É o que quero no teatro, é o que quero para meus personagens".

O ator também comentou a cobrança para que emissoras paguem direitos autorais em reprises. "O justo é pagar, mas é o mais difícil de acontecer, cada vez mais. Estamos lutando ali pelos 12%, no caso do dinheiro que a Netflix não paga, e não paga imposto e recolhe tudo que ela ganha aqui no Brasil. A gente luta para que 12% dessa grana fique no Brasil, para ser investida em produto nacional".