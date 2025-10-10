Maiara faz vídeo de biquíni após revelar que tomava banho de luz apagada

Maiara, 37, compartilhou um vídeo onde aparece de biquíni.
O que aconteceu
Gravação foi feita em São Paulo, enquanto a cantora aproveitava um momento de descanso em um hotel.
Sertaneja afirma estar "amando" sua atual versão. O post aconteceu após a artista revelar detalhes sobre a vergonha que sentia do próprio corpo.
Maiara fez confissões íntimas sobre insegurança, em conversa com Leo Dias. Ela admitiu que já não conseguia se olhar no espelho.
Maraisa detalhou que a irmã chegava a tomar banho de luz apagada na época em que estava "gordinha". "Sabe uma coisa que eu fico muito brava? Ela tomava banho de luz apagada. Sabe por quê? Porque na época que ela estava gordinha", revelou a irmã.
Vergonha do corpo se estendia a momentos mais íntimos. Maiara contou que não conseguia ter relações sexuais de luz acesa, cobrindo-se debaixo do lençol na hora de tirar a roupa.
Ela buscou sua melhor versão e hoje se sente muito mais segura com o corpo. Desde que iniciou seu processo de emagrecimento, a sertaneja perdeu cerca de 50 kg. Apesar de ter recebido críticas por estar "muito magra", a cantora rebateu os comentários negativos, pedindo que as pessoas confiassem no processo.
