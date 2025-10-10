SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Lexa posa vestida de noiva: 'Pronta pra casar com o amor da minha vida'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Lexa posa vestida de noiva antes de casamento com Ricardo Viana
Lexa posa vestida de noiva antes de casamento com Ricardo Viana Imagem: Reprodução/Instagram @pabloronierefotografias

Lexa, 30, posou vestida de noiva horas antes de seu casamento com Ricardo Viana, 32, que acontece hoje.

O que aconteceu

A cantora publicou um carrossel com a peça e celebrou o casamento. "Pronta pra casar com o amor da minha vida."

Lexa e Ricardo Viana se casam hoje em uma festa intimista para 150 pessoas. O evento acontece no Rio de Janeiro.

Eles se conhecem há dois anos. O casal ficou noivo em fevereiro do ano passado, em viagem à Noruega: "A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro", declarou-se Ricardo na época.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.