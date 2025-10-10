Kamila Simioni diz que já transou com Caio Castro e o coloca no 'top 3'

A influenciadora Kamila Simioni, 39, revelou ter tido um caso com o ator Caio Castro, 36. A declaração foi feita durante uma brincadeira no podcast Sem Filtro, de Luiza Ambiel.
Ao ser questionada sobre quem "levaria para a banheira", Kamila respondeu sobre Castro. "Levaria e já levei". Ela contou que o encontro, que classificou como "inesquecível" e no "top 3", aconteceu no apartamento do ator, mas brincou: "eu não usufruí da banheira".
Kamila descreveu Caio como "um homem intenso" e elogiou a química entre os dois, afirmando que ele "transa contracenando". "Ficamos uma vez só, mas valeu a pena", disse. Em abril, ela já havia publicado uma foto com o ator, e escreveu "encontrinho bem básico".
O ator atualmente está em um relacionamento público com a influenciadora Vitória Bohn.
