Jojo Todynho ironiza ex-marido em comentário: 'Quem sabe não gangrena'

Jojo Todynho, 28, mandou uma indireta para seu ex-marido, Lucas Souza, ironizando um antigo comentário que fez sobre sua vida sexual com o ex-Fazenda.

O que aconteceu

A influenciadora publicou três fotos ao lado do namorado, Thiago. Um dos comentários ironizou uma antiga declaração de Jojo sobre Lucas.

No comentário, um seguidor repetiu a declaração de Jojo que deixava Lucas fazendo sexo oral nela "até gangrenar". A influenciadora ironizou. "Quem sabe fazer seu dever não gangrena. O polícia tem a senha."