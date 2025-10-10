Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

Isabella Scherer, 29, chamou a atenção durante sua passagem por Paris para acompanhar a fashion week.

O que aconteceu

A chef de cozinha apostou em bolsa em forma de espaguete. A peça divertida apareceu originalmente na passarela da Moschino durante o desfile de outono/inverno em Milão. Sob a direção criativa do estilista argentino Adrian Appiolaza, a grife apresentou acessórios com designs criativos e fora do comum, como brincos, sapatos e bolsas inspirados em objetos e comidas do cotidiano.

A clutch de espaguete é feita com estampa fotográfica e fios aplicados manualmente, imitando o famoso prato italiano. "Tomates e folhas de manjericão foram adicionados com cuidado para dar o toque final", descreve a marca.