O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

De Splash, em São Paulo
Franciny Ehlke aceitou pedido de noivado do bilionário Tony Maleh
Franciny Ehlke aceitou pedido de noivado do bilionário Tony Maleh Imagem: Reprodução

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa amanhã com o empresário bilionário Tony Maleh, 36.

O que sabemos

A celebração vai acontecer na Costa Amalfitana, na Itália. A festa já começa hoje, com um "welcome dinner" (jantar de boas-vindas) para os convidados.

O local escolhido para o evento foi a Villa Cimbrone, em Ravello. "Nem acredito que vou casar nesse lugar, gente. Tá sendo a realização de um sonho", escreveu Franciny nos Stories.

O custo de um casamento na Villa Cimbone pode variar de 80.000 a 200.000. Na conversão para o real, esse valor é de R$ 500 mil a R$ 1,2 milhão.

O preço é estimado devido às custas com hospedagens do hotel da Villa e do buffet para os convidados. O preço do buffet por pessoa é de 310 (R$ 1.930,00).

Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Entre os brindes, os convidados vão ganhar um gloss feito pela noiva. Franciny é dona da própria linha de maquiagem.

A ostentação começou já no pedido de noivado: o anel de noivado da noiva custa R$ 5,1 milhões. Tony escolheu uma joia de ouro branco 9 quilates, com um diamante de 0,3 quilates e mais 35 pedras de brilhante encrostadas no aro do anel.

Franciny Ehlke ganha anel de noivado de Tony Maleh
Franciny Ehlke ganha anel de noivado de Tony Maleh Imagem: Glamira

Franciny e Tony estão juntos há menos de um ano. O empresário pediu a influenciadora em casamento em fevereiro, após um mês de namoro "oficial". Os dois, que começaram a se relacionar em novembro de 2024, se conheceram em junho do ano passado, quando os assessores de Fran apresentaram Tony a ela como um possível investidor de suas empresas.

