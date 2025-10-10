O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa amanhã com o empresário bilionário Tony Maleh, 36.

O que sabemos

A celebração vai acontecer na Costa Amalfitana, na Itália. A festa já começa hoje, com um "welcome dinner" (jantar de boas-vindas) para os convidados.

O local escolhido para o evento foi a Villa Cimbrone, em Ravello. "Nem acredito que vou casar nesse lugar, gente. Tá sendo a realização de um sonho", escreveu Franciny nos Stories.