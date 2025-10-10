SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Dudu Camargo exalta Silvio Santos
A Fazenda 17: Dudu Camargo exalta Silvio Santos Imagem: Reprodução/RecordPlus

Em conversa com Walério no quarto da sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo se emocionou ao falar de Silvio Santos.

O que aconteceu

Dudu contou sobre sua relação com Silvio. "Eu tive um homem que me defendeu muito, e defendeu o que era certo. O Silvio foi um leão."

E eu fiz por merecer gerando bons resultados. Enquanto eu viver vou honrá-lo.
Dudu Camargo

Walério contou que teve uma relação parecida com Elke Maravilha, com quem trabalhou. "É isso, a Elke [Maravilha] foi essa mulher para mim, ela me deu todo empoderamento. Você sabe, você é e será sempre."

Emocionados, os dois se abraçaram após a conversa.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

7.576 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
7.576 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.