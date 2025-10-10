Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo

Antes dele, o último a aparecer é Marco Aurélio (Alexandre Nero), que não tinha acesso direto. Isso significa que alguém precisou abrir a porta para ele -provavelmente a própria Odete, viva naquele momento. Apesar disso, o executivo disse à polícia que Odete já estava morta quando entrou no quarto.

Cauã Reymond como César Ribeiro em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Depois da visita de Marco Aurélio, só César aparece entrando novamente, trancando o quarto e desaparecendo da cena. O estado do local encontrado pela polícia, com a porta fechada e sem sinais de arrombamento, reforça a hipótese de que ele trancou tudo ao sair.

Outro indício veio logo após a morte da empresária. "A gente precisa se livrar desse flagrante", diz César a Olavo (Ricardo Teodoro), fazendo referência à arma do crime, o que indica ainda mais a culpa no cartório.

Comemoração da morte?

Há ainda mais uma pista: Odete estava comemorando algo com alguém quando foi morta. No espaço onde Odete cai morta é possível ver, ao lado, um balde e uma taça de champanhe em uma mesa de canto.