Ex-BBB Larissa Tomásia mostra antes e depois do corpo

A ex-BBB Larissa Tomásia, 29, publicou nas redes sociais o antes e depois do seu corpo.
O que aconteceu
A foto mostra a diferença do corpo da ex-BBB em 2023 e atualmente. "2 anos e 9 meses atrás", escreveu ela.
A influenciadora compartilha sua rotina de treinos nas redes. Ela também publica receitas fitness de doces e dá dicas para treinar com poucos equipamentos para seus seguidores.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.