Erika Schneider é oficialmente a nova Musa da Gaviões da Fiel

Erika Schneider é a nova Musa da Gaviões da Fiel

O que aconteceu

A notícia agitou os fãs da escola de samba e da própria Erika, que não escondeu a alegria em poder representar uma das torcidas organizadas mais tradicionais do Brasil. Em suas próprias palavras, ela afirmou: "Sou corintiana e torço pela escola", deixando claro o vínculo afetivo que tem com o clube e a agremiação.

A Gaviões da Fiel, fundada em 1969, é uma das escolas de samba mais respeitadas de São Paulo e carrega a responsabilidade de levar para a Avenida o orgulho da torcida do Corinthians, maior clube de futebol paulista. Com um histórico marcado por desfiles vibrantes e enredos que exploram temas culturais e sociais, a escola é muito querida tanto dentro quanto fora das quadras esportivas. Para o Carnaval de 2025, a Gaviões preparou o enredo intitulado "Irin Ajó Emi Ojisé", que tem como foco a tradição das máscaras utilizadas nos rituais africanos, resgatando a ancestralidade e a importância dessas simbologias na cultura brasileira.