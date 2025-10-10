Erika Schneider é oficialmente a nova Musa da Gaviões da Fiel

O que aconteceu
A notícia agitou os fãs da escola de samba e da própria Erika, que não escondeu a alegria em poder representar uma das torcidas organizadas mais tradicionais do Brasil. Em suas próprias palavras, ela afirmou: "Sou corintiana e torço pela escola", deixando claro o vínculo afetivo que tem com o clube e a agremiação.
A Gaviões da Fiel, fundada em 1969, é uma das escolas de samba mais respeitadas de São Paulo e carrega a responsabilidade de levar para a Avenida o orgulho da torcida do Corinthians, maior clube de futebol paulista. Com um histórico marcado por desfiles vibrantes e enredos que exploram temas culturais e sociais, a escola é muito querida tanto dentro quanto fora das quadras esportivas. Para o Carnaval de 2025, a Gaviões preparou o enredo intitulado "Irin Ajó Emi Ojisé", que tem como foco a tradição das máscaras utilizadas nos rituais africanos, resgatando a ancestralidade e a importância dessas simbologias na cultura brasileira.
Erika Schneider chega com o desafio e a responsabilidade de ser o rosto da escola na temporada de Carnaval, inspirando não apenas os integrantes da Gaviões, mas também toda a torcida corintiana que vibra com o desfile. Ela promete trazer muita energia, brilho e autenticidade para o posto de musa, participando das atividades, ensaios e eventos preparatórios até a grande noite do desfile na Avenida.
Sua indicação como musa também reforça o protagonismo das influenciadoras digitais no cenário cultural atual, aproximando as gerações mais jovens e conectadas das tradições do samba e da cultura popular brasileira. Erika, que já possui uma carreira consolidada nas redes sociais, usará sua visibilidade para promover a escola e fomentar o engajamento dos fãs do Corinthians e do Carnaval.
