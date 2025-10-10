Senhorinha do elevador? Pista supõe Odete morta por avó de Ana em Vale Tudo

Olavo não conseguiu finalizar o serviço e, ao se explicar para César (Cauã Reymond), disse que ficou preso no elevador com uma mulher bem idosa. Ele estava a caminho do quarto alugado para cometer o crime e acabou passando por esse momento inusitado ao lado da figura misteriosa.

Eu fiquei no elevador com uma mulher de 120 anos, está maluco? Sou claustrofóbico, estou tremendo até agora. Não reclama comigo, não. Reclama com o elevador Olavo, no capítulo de ontem

Rapidamente, a teoria de que essa idosa pudesse ser Nise (Teca Pereira) pipocou na web. "Nise não morreu, e voltará para matar Odete pela vingança da morte da neta", disparou o usuário @geovanemattos no X.

A cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) e avó de Ana Clara (Samantha Jones) foi dada como morta. Contudo, sua morte e nem seu corpo foram mostrados na trama.

Com isso, a especulação de que ela possa estar viva e se vingou de Odete começa a ganhar força. A idosa teve seu marido morto no acidente que vitimou Leonardo e ainda viu sua neta morrer assassinada pela empresária. Além disso, passou anos cuidando de Leonardo em silêncio, sob ameaças, apesar do dinheiro recebido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.