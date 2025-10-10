Vale Tudo: Debora Bloch conta bastidores e fala de Odete: 'Empoderamento'

Convidada de hoje do "Conversa com Bial" (Globo), Deborah Bloch conversou sobre os bastidores de "Vale Tudo" (Globo) e sua personagem, Odete Roitman.

O que aconteceu

Debora comenta as novas camadas que Odete ganhou no remake da novela clássica. "Acho que a Manuela trouxe um empoderamento para a mulher de 60 anos que é muito interessante [...], e isso muda completamente a ideia do envelhecer.".

A atriz também conta como foi descobrir que Leonardo, filho de Odete, estaria vivo - uma mudança com relação à versão original. "Foi um segredo [...]. Um dia eu estava no estúdio, e o Paulo Silvestrini e a Luciana, nossa produtora, vieram falar comigo. Pensei 'meu Deus, o que aconteceu?'."