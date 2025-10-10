Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'

Daniela (Jessica Marques) ganha destaque no capítulo de hoje (10) em "Vale Tudo". Maria de Fátima (Bella Campos) também terá ênfase, mas em cenas que mostram sua derrocada.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Essa é mais uma conquista da filha de Consuêlo (Belize Pombal), que acaba de se formar em direito e de se casar com Luciano (Licínio Januário).
Já Maria de Fátima, é ameaçada de despejo do apart hotel onde vive. Quem bancava a moradia da influencer era Odete Roitman, que era chantageada pela jovem.
Além disso, a filha de Raquel (Taís Araújo) é cancelada nas redes sociais. Agora uma das suspeitas de matar Odete, ela sentirá um baque na vida pública, perdendo seguidores e tendo que pensar em outras formas de sustento.
Para piorar a situação de Fátima, César a despreza e não a ajuda financeiramente. Nesse mesmo capítulo, Raquel, que não a empregará na Paladar, aconselha a filha a arrumar um trabalho em outro lugar.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.