Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'

Já Maria de Fátima, é ameaçada de despejo do apart hotel onde vive. Quem bancava a moradia da influencer era Odete Roitman, que era chantageada pela jovem.

Além disso, a filha de Raquel (Taís Araújo) é cancelada nas redes sociais. Agora uma das suspeitas de matar Odete, ela sentirá um baque na vida pública, perdendo seguidores e tendo que pensar em outras formas de sustento.

Para piorar a situação de Fátima, César a despreza e não a ajuda financeiramente. Nesse mesmo capítulo, Raquel, que não a empregará na Paladar, aconselha a filha a arrumar um trabalho em outro lugar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.