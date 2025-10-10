Detetive Alex Cross está de volta: o que se sabe sobre 2ª temporada?

A segunda temporada foi gravada antes mesmo da estreia da primeira, o que representou tanto um desafio quanto uma vantagem criativa. "Terminamos tudo, das filmagens à mixagem, antes de a série ir ao ar. Não tínhamos como saber como o público reagiria, então tivemos que confiar no que achávamos ser o mais forte do projeto. Queríamos expandir o universo de Cross sem repetir a mesma fórmula", explicou Watkins

Ele acrescentou que a relação central entre Alex Cross e seu parceiro John Sampson foi construída como uma "história de amor fraternal" que segue o ritmo de uma comédia romântica — algo ainda pouco explorado entre homens negros na televisão. "Queríamos mostrar vulnerabilidade emocional, humanidade e cumplicidade entre esses personagens", disse o showrunner.

Entre as novidades do novo ciclo está a chegada de Matthew Lillard, estrela carismática de franquias icônicas dos anos 2000, como Pânico e Scooby-Doo. "Sou um bilionário tentando salvar o mundo, mas sendo caçado, e eles estão aqui para me ajudar", disse rindo, provocando gargalhadas entre colegas e plateia. Lillard comentou ainda sobre a experiência de entrar em um elenco já consolidado: "É um sonho inacreditável fazer parte disso. Eu estava nervoso no teste, mas sabia que queria muito esse papel. A energia do grupo me fez esquecer qualquer medo."

Outro novo nome é Wes Chatham, de Jogos Vorazes. Watkins revelou que o papel foi criado especialmente para ele, após uma boa experiência de trabalho anterior.

O painel terminou com uma prévia da nova temporada, intitulada "Welcome Back Boys", que estreia em 11 de fevereiro de 2026 no Prime Video. Com uma trama que mistura suspense policial, drama psicológico e relações humanas complexas, Cross promete ampliar seu universo nesta nova fase e manter o público imerso na mente de um detetive brilhante que tenta sobreviver entre o dever e o caos.