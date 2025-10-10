2 cenas decisivas antes de César despachar filho para sempre em 'Vale Tudo'

Com a ajuda de Olavinho (Ricardo Teodoro), ele decide enfrentar Marco Aurélio (Alexandre Nero), atual CEO da TCA. A dupla vai até a empresa cobrar o que é de direito do novo herdeiro.

Para se livrar rapidamente do incômodo, o executivo aceita liberar o dinheiro de César. No entanto, o modelo demonstra que quer mais do que simples cifras.

Seria legal ter um espaço meu aqui na TCA, né, Olavinho? Mas eu acho que gosto mais da sala de Odete César Ribeiro

César (Cauã Reymond) herdou 50% da TCA em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O tom provocativo não para por aí. O viúvo deixa claro que está ciente dos acertos de contas pendentes entre Marco Aurélio e Odete e promete ficar de olho em cada movimento. O que César não calcula, é que essas atitudes podem soar suspeitas para a polícia, que ainda o tem como provável assassino de Odete.

E o filho?

Junto a essa nova mudança de vida, César precisará lidar com a cobrança de Maria de Fátima (Bella Campos). A influencer receberá uma ameaça de despejo do apart onde mora e correrá até o ex para pedir ajuda.