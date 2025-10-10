Triângulo amoroso vira caso de polícia e termina em briga ao vivo na Record

Um momento inusitado marcou a transmissão ao vivo da Record na noite de ontem (9).

O que aconteceu

Durante uma reportagem sobre um triângulo amoroso, duas famílias que se confrontavam por conta do caso acabaram protagonizando uma briga durante o Cidade Alerta Rio. O repórter Denez Queiroz entrevistava a mãe do acusado, quando uma outra mulher se aproximou e a confusão foi iniciada. "Não venha pra cá" disse a entrevistada.

As duas trocaram tapas e acabaram caindo no chão diante das câmeras. Populares tentaram apartar a briga, enquanto o repórter pedia calma. "Calma, gente, calma! Cadê a polícia? Não é assim que se resolvem as coisas", disse Denez, tentando encerrar o tumulto que era transmitido ao vivo.