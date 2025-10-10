SplashUOL
Triângulo amoroso vira caso de polícia e termina em briga ao vivo na Record

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Mulheres saem no tapa durante reportagem ao vivo
Mulheres saem no tapa durante reportagem ao vivo Imagem: Reprodução/Record

Um momento inusitado marcou a transmissão ao vivo da Record na noite de ontem (9).

O que aconteceu

Durante uma reportagem sobre um triângulo amoroso, duas famílias que se confrontavam por conta do caso acabaram protagonizando uma briga durante o Cidade Alerta Rio. O repórter Denez Queiroz entrevistava a mãe do acusado, quando uma outra mulher se aproximou e a confusão foi iniciada. "Não venha pra cá" disse a entrevistada.

As duas trocaram tapas e acabaram caindo no chão diante das câmeras. Populares tentaram apartar a briga, enquanto o repórter pedia calma. "Calma, gente, calma! Cadê a polícia? Não é assim que se resolvem as coisas", disse Denez, tentando encerrar o tumulto que era transmitido ao vivo.

Em meio ao caos, uma terceira mulher se aproximou do repórter e ironizou. "Aí, vai ficar rico com sua reportagem, hein", disse.

A reportagem não deu informações sobre como estão as mulheres envolvidas na confusão.

