Biancardi é elogiada por Poliana Rocha e Ana Castela após detonar Virginia

No final de setembro, Bruna Biancardi disse que Virginia "não tem postura nem educação". Ela respondeu a uma entrevista em que Virginia explicou uma ligação de madrugada para Neymar, de quem Bruna é namorada.

Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Bruna Biancardi

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. O sertanejo elogiou a ex-mulher em uma entrevista recente ao Podpah. "Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. Eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja", disse.